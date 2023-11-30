У Києві зловмисника засудили до 14 років ув’язнення за друге вбивство
За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок 31-річному уродженцю Черкаської області за обвинуваченням в умисному вбивстві, вчиненому повторно (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).
Зловмисник, будучи засудженим у березні 2019 році до 8 років 2 місяців позбавлення волі за вчинення умисного вбивства, вже у квітні 2019 року звільнився з місць позбавлення волі за «Законом Савченко» та оселився у приміщенні теплотраси у м. Києві.
Взимку 2021 року обвинувачений під час вживання спиртних напоїв вступив у конфлікт зі знайомим та заподіяв останньому смерть.
Згідно висновку експерта смерть потерпілого настала від механічної асфіксії в результаті удавлення петлею.
У ході судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав та у вчиненому не розкаявся.
За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 14 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet