У Лозівському районі Харківщини на вибуховому пристрої підірвався чоловік

В області внаслідок російських обстрілів пошкоджено російську інфраструктуру.

Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі у селі Нова Іванівка Лозівського району Харківської області загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Васищеве Харківському районі внаслідок падіння залишків безпілотника пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У селі Ков’яги Богодухівського району уламки дрона “Шахед” також поцілили по цивільній інфраструктурі.

У селі Кругляківка Куп‘янського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки.

Вчора на Харківщині ворог атакував цивільну інфраструктуру. За добу росіяни використали по Харківщині 16 КАБів, 3 ракети різного типу та FPV-дрон. // LB.ua