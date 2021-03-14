У Луцьку в результаті вибуху гранати загинув чоловік

У квартирі обласного центру вибухнула граната, загинув чоловік. На місце події викликали поліцію, — повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Подія сталася 14 березня, вночі на проспекті Грушевського, 19. Від вибуху у квартирі вибилися шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій загинув. Разом із ним у квартирі перебувала його співмешканка та батько, — вони не травмувалися.

Чоловіку, який загинув було 42 роки.

Попередньо встановлено, що вибух спричинений гранатою Ф-1.

Станом на 12:30 за цим фактом внесені відомості до ЄДР за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок» та за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» ККУ.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили, і не спростували. // Суспільне