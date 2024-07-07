У Луцьку з автомобіля кинули гранату в людей

З невідомого автомобіля в Луцьку кинули гранату в натовп. Вже відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство “Конкурент” та поліцію Волинської області.

Як зазначають свідки, подія сталася сьогодні ввечері в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала. Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків. Рух вулицею перекрили. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждало п’ятеро осіб. територію обгородили, а людей “попросили” піти.

Поліція затримала підозрюваного

Поліція Волинської області близько 22:18 повідомила, чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, вже затримали.

“Всі деталі – згодом. На місці працюють поліцейські та медики”, – додали в поліції.

айоні магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала.