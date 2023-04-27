У Львівській області на одержані хабаря затримано податкову інспекторку

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному ревізору інспектору одного із управлінь ГУ ДПС у Львівській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала та отримала 900 доларів США неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання.

Раніше, в грудні 2022 року, податкові накладні цього підприємства були заблоковані у зв’язку із порушенням останнім законодавства.

За хабар службовиця обіцяла, що допоможе вирішити питання щодо їх розблокування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України, одразу після одержання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Львові, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури