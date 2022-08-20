У Львові арештовано нерухомість російського підприємства на суму понад ₴450 млн.

За клопотанням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова суд наклав арешт на нерухомість підприємства – приміщення гуртожитків. Загальна сума арештованого майна становить понад 450 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна в управління АРМА.

За даними слідства, підприємство, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ, здійснюючи свою діяльність на території України, упродовж 2014-2016 років шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами мешканців гуртожитків. Підприємство безпідставно ухилилось від виконання своїх зобов’язань перед виконавцями житлово-комунальних послуг, спотворюючи реальні економічні показники та прикриваючись штучною кризою у роботі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення та привласнення офіційних документів, печаток та штампів, службового підроблення здійснюється слідчими ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області (ч.1 ст.188-1, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.357, ч.1 ст.366 КК України).

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури