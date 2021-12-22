У Львові матір із дочкою з Закарпаття пограбували пенсіонерку

Як встановили оперативники кримінальної поліції, зловмисниці напали на пенсіонерку в під’їзді – одна закрила їй очі шарфом, а інша тим часом заволоділа мобільним телефоном та грошима потерпілої.

18 грудня у поліцію за допомогою звернулась 68-річна жителька Львова. Жінка повідомила, що напередодні близько 18.00 у під’їзді будинку, де вона проживає, на неї напали двоє осіб, закрили їй очі шарфом, відібрали мобільний телефон та гроші, після чого втекли.

Проведеними заходами оперативники відділу кримінальної поліції Львівського районного управління №2 встановили, щодо вчинення злочину причетні дві мешканки Закарпатської області – 34-матір та її донька віком 18 років. Речові докази у них вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває. // Закарпаття онлайн