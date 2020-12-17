У Львові невідомі спалили авто детектива НАБУ
В Бюро це пов’язують з професійною діяльністю співробітника.
Сьогодні вночі невідомі спалили легковий автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро у Львові.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram-каналі.
«Приватний автомобіль (Skoda Octavia, 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просить свідків, які володіють інформацією щодо цих подій звертатися до Шевченківського відділу поліції Львівщини. // LB.uaTweet