У Львові поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві сусіда

Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю помешкання численних ударів дерев’яною палицею по голові, спричинивши смертельні травми.

Як встановили правоохоронці, 16 листопада, близько 17.00, в одній із квартир у будинку на вулиці Володимира Великого між 56-річним львів’янином та його 50-річним сусідом, який прийшов до нього в гості, виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю помешкання численні удари дерев’яною палицею по голові та в інші частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

До розкриття злочину були задіяні: слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області