У Львові потяг переїхав чоловіка, який лежав на колії

Дорожньо-транспортна подія сталася 25 квітня о 22.40 поблизу платформи на території 5 парку у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, потяг сполученням «Перемишль-Запоріжжя» здійснив наїзд на 52-річного мешканця Львівського району, який лежав на колії.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області