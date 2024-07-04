У Львові повідомлено про підозру адвокату, який побив неповнолітнього

За дорученням керівника Львівської обласної прокуратури, ювенальним прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру адвокату за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

За даними слідства, у травні цього року у Львові підозрюваний грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю.

Зокрема, знаходячись біля одного із готельно-навчальних комплексів міста чоловік почав нецензурно висловлюватись до неповнолітнього, принижуючи його честь та гідність.

В подальшому, ігноруючи прохання потерпілого та перехожих припинити конфлікт, чоловік вдарив хлопця в лице та пах, від чого той впав на землю.

Проте підозрюваний на цьому не зупинився та наніс ще близько 30 ударів кулаком по тілу потерпілого, а також наніс удар ногою в обличчя хлопця.

Внаслідок чого неповнолітній отримав легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснює ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури