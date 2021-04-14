У Львові судитимуть зловмисника, підозрюваного у заволодінні коштами банків 

Як встановили слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, 33-річний львів’янин разом зі спільниками у шахрайський спосіб та підробляючи документи отримали кредити у десятьох банківських установах.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники отримали у десятьох відділеннях філій різних банків у Львові грошові та споживчі кредити на загальну суму 625 тисяч гривень, надаючи при цьому підроблені документи, зокрема, фіктивні довідки про доходи. При цьому кредити банкам не повертались.

Кільком учасникам групи, до складу якої входило більше десяти осіб, правоохоронці вже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та скерували до суду обвинувальні акти.

Щодо 33-річного львів’янина, учасника злочинної групи, досудове розслідування у кримінальних провадженнях слідчі поліції завершили. 12 квітня обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Фігурант підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст.190 (Шахрайство), ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (Замах на шахрайство), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (Замах на шахрайство), ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів у складі організованої групи) та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області