У Львові затримали двох молодиків, причетних до пограбування продавця ТРЦ

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

20 червня близько 15.45 працівник одного з магазинів, розташованого у торгівельно-розважальному центрі на вулиці Широкій у Львові, помітив як двоє молодих хлопців вхопили робочий ноутбук, який лежав на столі, та побігли з ним до виходу з будівлі. Продавець намагався наздогнати зловмисників, проте хлопцям таки вдалось вибігти на вулицю.

Очевидцем події став оперативник кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Миттєво оцінивши ситуацію, поліцейський наздогнав втікачів, затримав їх та викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились жителі Львова віком 18 та 21 рік. Речовий доказ (ноутбук продавця магазину) в них вилучено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області