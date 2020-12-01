У Львові зловмисник наніс тілесні ушкодження патрульним

За скоєне 30-річному львів’янину загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

30 листопада о 20.50, під час несення служби, екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області помітив бійку між двома чоловіками, що відбувалась на проїзній частині вулиці Володимира Великого у Львові.

Під час припинення правопорушення один із учасників події поводився агресивно, не реагував на зауваження правоохоронців та намагався продовжити бійку. Поліцейські прийняли рішення доставити його у відділ поліції для встановлення особи. Тоді чоловік завдав кількох ударів правоохоронцям, спричинивши їм тілесні ушкодження. Співробітники Франківського відділу поліції встановили особу громадянина – ним виявився 32-річний львів’янин.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області