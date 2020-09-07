У Львові зловмисникам за вимагання неіснуючого боргу повідомили про підозру

Зловмисникам, які вимагали у львів’янина неіснуючий борг у розмірі 46 тисяч гривень, поліцейські повідомили про підозру.

Відомо, що злочинці погрожували чоловіку зброєю та нанесли тілесні ушкодження. вимагаючи виплатити борг, якого насправді не було. У поліції Львівщини зазначають, що вранці 5 вересня до них звернулася львів’янка, котра проживає по вулиці Кобилиці.

“За словами заявниці, невідомі чоловіки, погрожуючи фізичною розправою та предметом, схожим на пістолет, вимагали у її чоловіка виплатити неіснуючий борг у сумі 46 тисяч гривень. При цьому зловмисники нанесли жертві тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Також було вилучено предмет, схожий на травматичний пістолет та скерували його на експертне дослідження.

Слідчі встановили особи злочинців – ними виявились львів’яни віком 34 та 47 років. Слідчі Затриманим повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. // Діло