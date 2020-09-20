У Львові зловмисники напали на чоловіка та відібрали 1800 доларів

Поки потерпілий від грабежу намагався наздогнати зловмисників — очевидець викликав патрульних, які затримали ймовірних злочинців.

“Троє невідомих, щойно вирвали гроші у чоловіка, завдали йому тілесні ушкодження і побігли” — такий виклик патрульні отримали вчора близько 17-ї години.

Небайдужий громадянин, який став очевидцем події, зрозумів, що потерпілому не до дзвінків у поліцію, адже він намагається наздогнати зловмисників самотужки і зателефонував на 102.

Подія відбулася на вулиці Володимира Великого, а саме на зупинці громадського транспорту. У чоловіка з рук вирвали 1800 доларів США.

Коли 38-річний власник краденого почав бігти за зловмисником, інший — підставив йому ногу, аби потерпілий впав.

Очевидець теж побіг за ними аби знати куди скеровувати патруль. Один екіпаж 4 батальйону зустрівся із заявником і потерпілим, а другий, тим часом, наздогнав, неподалік, і затримав трьох осіб, що проходили по орієнтування.

Чоловіків доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин та осіб.

Їм загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.