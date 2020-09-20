У Львові зловмисники напали на чоловіка та відібрали 1800 доларів
Поки потерпілий від грабежу намагався наздогнати зловмисників — очевидець викликав патрульних, які затримали ймовірних злочинців.
“Троє невідомих, щойно вирвали гроші у чоловіка, завдали йому тілесні ушкодження і побігли” — такий виклик патрульні отримали вчора близько 17-ї години.
Небайдужий громадянин, який став очевидцем події, зрозумів, що потерпілому не до дзвінків у поліцію, адже він намагається наздогнати зловмисників самотужки і зателефонував на 102.
Подія відбулася на вулиці Володимира Великого, а саме на зупинці громадського транспорту. У чоловіка з рук вирвали 1800 доларів США.
Коли 38-річний власник краденого почав бігти за зловмисником, інший — підставив йому ногу, аби потерпілий впав.
Очевидець теж побіг за ними аби знати куди скеровувати патруль. Один екіпаж 4 батальйону зустрівся із заявником і потерпілим, а другий, тим часом, наздогнав, неподалік, і затримав трьох осіб, що проходили по орієнтування.
Чоловіків доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин та осіб.
Їм загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.
Відео грабежу на вул. В. Великого. Ймовірні зловмисники затримані
Community policing в дії: Поки потерпілий від грабежу намагався наздогнати зловмисників — очевидець викликав патрульних, які затримали ймовірних злочинців»Троє невідомих, щойно вирвали гроші у чоловіка, завдали йому тілесні ушкодження і побігли» — такий виклик патрульні отримали вчора близько 17-ї години.Небайдужий громадянин, який став очевидцем події, зрозумів, що потерпілому не до дзвінків у поліцію, адже він намагається наздогнати зловмисників самотужки і зателефонував на 102.Подія відбулася на вулиці Володимира Великого, а саме на зупинці громадського транспорту. У чоловіка з рук вирвали 1800 доларів США. Коли 38-річний власник краденого почав бігти за зловмисником, інший — підставив йому ногу, аби потерпілий впав. Очевидець теж побіг за ними аби знати куди скеровувати патруль. Один екіпаж 4 батальйону зустрівся із заявником і потерпілим, а другий, тим часом, наздогнав, неподалік, і затримав трьох осіб, що проходили по орієнтування.Чоловіків доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин та осіб.Їм загрожує відповідальність за ст. 186 (Грабіж) ККУ.Дякуємо небайдужому громадянину, завдяки дзвінку якого, вдалося швидко затримати ймовірних зловмисників.
Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Sonntag, 20. September 2020