У любителя взривати петарди патрульні знайшли наркотики та боєприпаси

Учора, близько 1-ї години, у Чернівцях, неподалік перехрестя вулиць Головної та Південно-Кільцевої, поліцейські почули звуки схожі на піротехнічні вибухи. Інспектори швидко зорієнтувалися звідки доносяться звуки та негайно вирушили до будинку.

За декілька хвилин патрульні стояли біля квартири, з якої кидали петарди. Власник відчинив двері та запросив інспекторів в оселю.

Поліцейські одразу звернули увагу на пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та контейнери з речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження. Пройшовши далі, охоронці порядку виявили предмети, схожі на боєприпаси.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Патрульна поліція Чернівецької області