У м. Дніпро оперативники затримали озброєну злочинну групу (відео)

У грудні минулого року троє чоловіків, представившись працівниками силових структур, пограбували жінку у під’їзді будинку та заволоділи її цінностями – грошима та ювелірними виробами.

24 травня в ході реалізації оперативної інформації поліцейські управління карного розшуку та Дніпровського районного управління поліції із залученням працівників полку поліції особливого призначення затримали фігурантів – трьох чоловіків віком від 28 до 55 років.

Правоохоронці провели у підозрюваних ряд санкціонованих обшуків та вилучили дві одиниці автоматичної зброї, близько 500 набоїв різного калібру, запал від гранати УЗРГМ, корпус гранати РГД-5, магазини під набої, шеврони СБУ, спецодяг, ювелірні вироби та інші речові докази, які можуть свідчити про причетність затриманих до злочину.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Всім фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Національна поліція України