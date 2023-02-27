У Малині поліцейські встановили водійку без прав, яка травмувала дівчину та залишила місце пригоди

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у середмісті Малина надійшло до поліції 25 лютого близько 20:30. По вул. Степана Бандери ВАЗівкою на пішохідному переході було травмовано 18-річну місцеву жительку. Автомобіль з місця пригоди зник.

Унаслідок автопригоди постраждала дівчина отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. Поліцейські здійснили комплекс заходів для встановлення та розшуку автомобіля та водія, причетного до події.

Першочергово правоохоронці з’ясували марку авто – ВАЗ 2104. Далі перевірили власників таких автівок у Малинській громаді. Як виявилось під час відпрацювання, ДТП було скоєно транспортним засобом, належним 27-річному малинчанину. На машині у ході огляду зафіксовано механічні пошкодження, характерні для наїзду на перешкоду.

Попередньо встановлено, що за кермом знаходилась 23-річна малинчанка, дружина власника ВАЗівки. Відомо, що водійського посвідчення жінка не має.

Нині обставини з’ясовуються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Законодавством таке правопорушення карається штрафом, виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же строк.

Відділ комунікації поліції Житомирської області