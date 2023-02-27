У Малині поліцейські встановили водійку без прав, яка травмувала дівчину та залишила місце пригоди

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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у середмісті Малина надійшло до поліції 25 лютого близько 20:30. По вул. Степана Бандери ВАЗівкою на пішохідному переході було травмовано 18-річну місцеву жительку. Автомобіль з місця пригоди зник.

Унаслідок автопригоди постраждала дівчина отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. Поліцейські здійснили комплекс заходів для встановлення та розшуку автомобіля та водія, причетного до події.

у малині поліцейські встановили водійку, яка травмувала дівчину та залишила місце пригоди

Першочергово правоохоронці з’ясували марку авто – ВАЗ 2104. Далі перевірили власників таких автівок у Малинській громаді. Як виявилось під час відпрацювання, ДТП було скоєно транспортним засобом, належним 27-річному малинчанину. На машині у ході огляду зафіксовано механічні пошкодження, характерні для наїзду на перешкоду.

Попередньо встановлено, що за кермом знаходилась 23-річна малинчанка, дружина власника ВАЗівки. Відомо, що водійського посвідчення жінка не має.

Нині обставини з’ясовуються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Законодавством таке правопорушення карається штрафом, виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же строк.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

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