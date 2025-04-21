У Малині затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Уночі 20 квітня до поліції надійшло повідомлення про завдання ножових поранень 33-річному жителю м. Малина. Чоловіка з множинними травмами ушпиталили. Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування.

Працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління встановили, що близько 2-ї ночі на вулиці міста між двома чоловіками стався конфлікт. Один з них завдав іншому кількох ударів гострим предметом та втік. Поранений, 33-річний містянин, самостійно дійшов додому, після чого рідні викликали йому «швидку».

У чоловіка діагностували множинні ножові поранення тулуба з пошкодженням внутрішніх органів. Його ушпиталили до хірургічного відділення.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що до події причетний 40-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

20 квітня слідчі повідомили йому про підозру в учиненні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства такі дії караються позбавленням волі від 7 до 15 років.

Коростенське районне управління поліції

Джерело: https://zt.npu.gov.ua/news/u-malyni-politsiia-zatrymala-pidozriuvanoho-u-zamakhu-na-vbyvstvo