У Марганці затримали чоловіка, який під час конфлікту вбив родича
У літній кухні 33-річний зловмисник вдарив ножем у шию свого тестя. Підозрюваного затримали на місці події.
27 липня близько 23.00 на лінію «102» надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про виявлення на території одного з приватних домоволодінь тіла чоловіка з ножовим пораненням. Виїздом на місце правоохоронці з’ясували, що між 46-річним загиблим та зятем виникла сварка, яка закінчилась смертю старшого родича.
Поліцейські відділу поліції №1 Нікопольського районного управління поліції затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.
28 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського РУП