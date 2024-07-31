У Марганці затримали чоловіка, який під час конфлікту вбив родича

У літній кухні 33-річний зловмисник вдарив ножем у шию свого тестя. Підозрюваного затримали на місці події.

27 липня близько 23.00 на лінію «102» надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про виявлення на території одного з приватних домоволодінь тіла чоловіка з ножовим пораненням. Виїздом на місце правоохоронці з’ясували, що між 46-річним загиблим та зятем виникла сварка, яка закінчилась смертю старшого родича.

Поліцейські відділу поліції №1 Нікопольського районного управління поліції затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

28 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП