У Маріуполі оперативники протягом години затримали підозрюваного у вбивстві

Зловмисник під час конфлікту почав бити малознайомого чоловіка. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Поліцейські оперативно встановили підозрюваного за описом свідка та розшукали його.

До поліції надійшла інформація про виявлення на території приватного будинку тіла чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Поліцейські встановили, що між загиблим та малознайомим чоловіком стався конфлікт. Зловмисник завдав численних ударів опоненту. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

Оперативникам знадобилася година, щоб розшукати підозрюваного. 41-річного фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Лівобережного відділу поліції за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури маріупольцю вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області