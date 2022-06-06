У Маріуполі шахраї розповсюджують фейк про евакуацію

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголошує, що жодної евакуації з міста наразі не планується.

Шахраї в Telegram-каналах розповсюджують фейк про евакуацію з окупованого Маріуполя.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Деякі Telegram-канали розповсюджують фейкову інформацію про організацію евакуації з Маріуполя, з району Порт-Сіті, до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Пропонують послуги власних перевізників за гроші і начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, на мій Telegram-канал. Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично – це шахрайство. Телефон шахраїв — +30683279596», — зазначив він.

Андрющенко наголосив, що жодної евакуації з міста наразі не планується.

«Жодної евакуації з Маріуполя наразі не планується. Жодних повідомлень про це не було. Не вірте шахраям – перевіряйте інформацію виключно на офіційних джерелах або джерелах з перевіреною довірою. Бережіть себе і близьких!», — написав радник мера. // УНІАН