У мешканця Луганщини вилучили боєприпаси та зброю (фото)

Сьогодні, 20 листопада, в ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання м. Старобільськ, яке проводиться за наказом командувача ООС та керівництва ГУНП, поліцейські виявили у місцевого мешканця 2 корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, 2 запали УЗРГМ-2 та УЗРГМ та пістолет «Walter» калібром 4,5 мм.

Небезпечні редмети вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку помешкання 63-річного мешканця м. Старобільськ. Слідчі дії тривають.

На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Власнику смертоносних предметів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Луганської області