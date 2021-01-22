У Миколаєві чоловіка викрили у розповсюдженні порноконтенту

У квартирі 21-річного миколаївця поліцейські провели санкціонований обшук. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, що може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту. Досудове розслідування триває.

Поліцейські під час досудового розслідування встановили причетність 21-річного миколаївця, який завантажував та розповсюджував через Інтернет фото та відеопродукцію з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією, за допомогою власного комп’ютерного обладнання.

Сьогодні, 22 січня, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими та співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ за процесуального керівництва прокуратури провели за місцем мешкання жителя Заводського району, який є фігурантом кримінального провадження з розповсюдження порнографічного контенту у мережі Інтернет, санкціонований обшук.

За результатами обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон фігуранта, що може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких вирішуватиметься питання про остаточну кваліфікацію події та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Дії миколаївця кваліфікуються, попередньо, за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області