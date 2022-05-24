У Миколаєві судитимуть зловмисника, який застрелив місцевого підприємця
Правоохоронці довели причетність 31-річного чоловіка до вбивства місцевого мешканця у середмісті обласного центру. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Під час проведення розслідування правоохоронці встановили особу зловмисника та вжили заходів щодо його затримання. Із місця події чоловік втік, а за декілька кварталів викинув мисливську рушницю, яку правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Підозрюваного поліцейські оголосили у міжнародний розшук.
2 квітня за інформацією миколаївських оперативників карного розшуку львівські колеги затримали 31-річного підозрюваного, який переховувався у Львові.
За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі слідчого управління поліції довели причетність чоловіка до вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України) та повідомили йому про підозру.
Наразі слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження з обвинувальний актом до суду.
Відділ комунікації поліції Миколаївської областіTweet