У Миколаєві затримали чергового афериста, який працював за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП»

45 тисяч гривень, 6 тисяч доларів, 3 тисячі євро та ювелірні прикраси відібрав та викрав аферист у двох мешканців Центрального району Миколаєва під приводом допомоги родичам, які нібито потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

2 лютого вранці до 92-річної мешканки Миколаєва на стаціонарний телефон надійшов дзвінок начебто від доньки, яка, плачучи, розповіла, що потрапила в автоаварію. Потім слухавку взяв чоловік, який представився лікарем. Він повідомив, що дочка заявниці перебуває у вкрай важкому стані та, аби вона не залишилась інвалідом, потрібне термінове оперативне втручання та дороговартісне лікування. Псевдолікар зазначив, що гроші потрібні якнайшвидше, і його представник може приїхати за ними просто зараз.

Згодом до жінки прийшов шахрай, якому за «порятунок» доньки вона передала 30 000 гривень, 6 000 доларів та 3 000 євро.

Аналогічну телефонну розповідь того ж дня, але про свою дружину, почув і 82-річний чоловік. Коли псевдолікар прийшов до його квартири, заявник не встиг приготувати йому гроші, і коли старенький говорив телефоном з дружиною, зловмисник сам відшукав у помешканні 15 тисяч гривень та ювелірні вироби, які викрав, та пішов.

Закінчивши телефонну розмову, заявник зрозумів, що мав справу із шахраями, тому одразу сповістив про подію на спецлінію 102.

У результаті проведених оперативно-розшукових дій поліцейські затримали 36-річного афериста на таксі, на якому він приїздив до домівок потерпілих.

Оперативники доставили зловмисника до відділення поліції № 1, де він був затриманий слідчим у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час особистого обшуку у зловмисника поліцейські вилучили 40 тисяч гривень, 6755 доларів та 2815 євро. Ювелірні вироби 36-річний аферист вже встиг закласти у ломбард.

За вказаними фактами розпочаті кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» і ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка» та проводиться розслідування. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі поліцейські перевіряють причетність вказаної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва. Також правоохоронці встановлюють можливих спільників шахрая.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні злочинів, найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Слідство триває.

Поліцейські закликають громадян розповідати літнім родичам про такі шахрайські схеми та наголошувати на пильності під час спілкування із незнайомцями, зокрема й телефоном.

Якщо ж ви або ваші родичі стали жертвою шахрайських дій, терміново звертайтесь до найближчого відділу поліції або телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області