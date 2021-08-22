У Мукачеві чоловік, втрутившись у сварку між дівчиною та хлопцем, вдарив підлітка ножем

20 серпня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що для надання медичної допомоги до них доставлено 16-річного хлопця, мешканця села Доробратово. Лікарі діагностували у підлітка колоту рану плеча.

Мукачівські поліцейські негайно відреагували на повідомлення та встановили обставини, за яких неповнолітнього було поранено.

З’ясувалося, що між неповнолітнім та його дівчиною виникла сварка, в яку втрутився знайомий дівчини. У подальшому між підлітком та чоловіком виникла бійка, у ході якої старший дістав ніж та ударив ним у плече неповнолітнього.

Після скоєного 29-річний зловмисник намагався втекти, проте його швидко впіймали працівники Мукачівського районного управління поліції. Ніж, яким фігурант наніс удар, він встиг викинути. Проте правоохоронці розшукали речовий доказ неподалік місця події та вилучили його.

Життю потерпілого нічого не загрожує. За фактом спричинення йому тілесних ушкоджень в поліції відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація події ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн