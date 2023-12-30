У Мукачеві оперативно затримали зловмисника, який пограбував 73-річну бабусю

29 грудня о 12:10 до поліції зателефонував 39-річний мукачівець та повідомив, що до нього звернулася сусідка, яка розповіла, що її пограбував невідомий чоловік.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та зʼясували обставини інциденту. Встановлено, що близько 12-ї години до пенсіонерки наблизився невідомий чоловік, вирвав з її рук пакет, в якому знаходилися продукти та гаманець з грошима.

Поліцейські провели ряд заходів та встановили, що до скоєння правопорушення може бути причетний 34-річний мешканець Мукачева, відносно якого вже перебувають у суді матеріали щодо вчинення грабежу.

Зловмисника розшукали та затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Викрадені речі, які належать потерпілій, співробітники поліції вилучили та повернуть власниці.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області