У Мукачеві раніше судимий молодик викрав із каси аптеки гроші

Оперативники кримінальної поліції встановили особу крадія. За даним фактом розпочато слідство

1 вересня, до Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з каси аптеки на вулиці Одеській.

Працівниця закладу повідомила, що залишила без нагляду касу на кілька хвилин, а коли повернулася, то частини грошей у ній вже не вистачало.

Оперативники кримінальної поліції Мукачева під час проведення оперативно-розшукових заходів та за наданими свідченнями відвідувачів встановили особу причетну до вчиненого. Правопорушником виявився вже судимий за скоєння майнових злочинів 24-річний мукачівець.

За ознаками ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно) розпочато розслідування. Викрадені гроші чоловік вже встиг витратити. Зараз у поліції вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєному злочині. Мукачівця перевіряють на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території міста та району, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua