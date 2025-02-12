У Миколаєві зловмисник побив інспектора з паркування

На одній з вулиць обласного центру перехожий застосував насильство щодо інспектора з паркування Миколаївської міської ради та втік з місця події. Поліцейські встановили особу чоловіка та оголосили йому про підозру. За скоєне миколаївцю загрожує до п’яти років ув’язнення.

Подія сталася наприкінці грудня минулого року. Фігурант, побачивши службову особу, яка складала постанову відносно водія легковика за порушення правил паркування, підійшов до нього та наніс численні удари по голові. Після скоєного перехожий втік із місця події.

У ході проведених розшукових дій дільничні офіцери Миколаївського райуправління встановили, що до злочину причетний 47-річний місцевий житель.

Нині слідчі, за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області