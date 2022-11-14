У незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон викрито мешканця м. Дніпро

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра повідомлено про підозру громадянину за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Дніпро організував схему переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Одному з місцевих мешканців за 20 тис доларів США він пообіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії із подальшим отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби, який надає можливість перетнути держкордон.

Чоловіка затримано у порядку за ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів у сумі 8 тисяч доларів США.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Викриття протиправних дій здійснювалось прокурорами окружної прокуратури за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого відділу ВП № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури