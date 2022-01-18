У незаконному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів викрито екснацгвардійця

За процесуального керівництва прокурорів Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито та повідомлено про підозру за фактом збуту вогнепальної зброї та боєприпасів ексвійськовослужбовця Нацгвардії України (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, в рамках оперативної закупки, колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, прилад безшумної стрільби, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автоматів Калашникова за грошові кошти на загальну суму 10 тис грн.

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу співробітників Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора