У Нікопольському районі затримали підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень

На одній із вулиць селища між чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний побив 71-річного потерпілого.

2 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що з села Придніпровське до лікарні доставлено чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями. Від отриманих травм він помер наступного дня.

Як з’ясували поліцейські, потерпілий йшов від родичів. Дорогою зустрів чоловіка, з яким у нього виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку. Перехожий завдав удару потерпілому, від якого той впав на дорогу. Оперативники опитавши свідків та очевидців злочину, встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали зловмисника вдома.

3 листопада слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП