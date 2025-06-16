У Німеччині невідомий зарізав боксера з Чечні
Німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun
Інцидент стався у вівторок, 10 червня. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.
Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році. На рахунку боксера десять поєдинків, дев’ять із яких він виграв. Ще один бій завершився внічию.
У своєму останньому поєдинку у січні 2024 року Юсупов переміг грузинського боксера Георгія Канделакі рішенням суддів.Tweet