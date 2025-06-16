У Німеччині невідомий зарізав боксера з Чечні

Німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun

39-річного спортсмена зарізали на вокзалі Гезундбруннен у столиці Німеччини. Невідомі вступили в конфлікт із росіянином, після чого його вдарили його ножем у шию.

Інцидент стався у вівторок, 10 червня. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.

«Непереможений чеченський боксер Абу Юсупов отримав смертельне ножове поранення у Берліні. Історія затятості Абу, його любові до боксу назавжди залишиться у нашому виді спорту. Вся сім’я WBC та її президент Маурісіо Сулейман висловлюють наші глибокі співчуття сім’ї та друзям Абу в цей скрутний час», – відреагували на загибель спортсмена у Всесвітній боксерській раді.

Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році. На рахунку боксера десять поєдинків, дев’ять із яких він виграв. Ще один бій завершився внічию.

У своєму останньому поєдинку у січні 2024 року Юсупов переміг грузинського боксера Георгія Канделакі рішенням суддів.