У Німеччині невідомий зарізав боксера з Чечні

Published

Німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun

Інцидент стався у вівторок, 10 червня. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.

Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році. На рахунку боксера десять поєдинків, дев’ять із яких він виграв. Ще один бій завершився внічию.

У своєму останньому поєдинку у січні 2024 року Юсупов переміг грузинського боксера Георгія Канделакі рішенням суддів.

Like

Tags:

You may also like...