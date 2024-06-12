У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку

Дівчинка вийшла з дому аби поїхати до школи, але до навчального закладу не доїхала.

У Німеччині неподалік міста Дебельн у Саксонії знайшли мертвою дев’ятирічну дівчинку з України, яка зникла ще 3 червня. Тоді дитина вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але до навчального закладу так і не доїхала.

Як пише видання Bild, тіло дівчинки виявили напередодні у вівторок далеко від лісових стежок на пересічній місцевості. У прокуратурі Саксонії зазначили, що наразі розслідування «зосереджено на колі спілкування сім’ї», але підозрюваних у злочині немає.

«Ми впевнені в тому, що загибла — дев’ятирічна Валерія, яка зникла. Ми висловлюємо глибоке співчуття її сім’ї. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», – заявив виданню комісар поліції Карстен Кемпф.

У свою чергу представниця прокуратури Інгрід Бургхарт зазначила, що судмедекспертиза уже провела розтин та не встановила ознак сексуального насильства.

Дівчинка разом із матір’ю переїхала до Німеччини у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні. У понеділок, 3 червня, вона не з’явилась в школі, хоча вранці вийшла з дому. Вечері того ж дня її мати подала заяву у поліцію. На пошуки дівчинки залучали підрозділи поліції та добровольців. // Дзеркало тижня