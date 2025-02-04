У низці злочинів проти основ нацбезпеки підозрюється екссуддя з Луганщини

За спільного процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру «судді верховного суду лнр».

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення окремих територій Луганщини діюча суддя Ровеньківського міського суду Луганської області зрадила присязі.

Восени 2015 року підозрювана обійняла аналогічну посаду в незаконному суді так званої «лнр».

У подальшому, влітку 2023 року за наказом президента рф була призначена «суддею верховного суду лнр» строком на 6 років.

Псевдосуддя дотепер здійснює безпосередній розгляд справ, незаконно приймає процесуальні рішення у формі ухвал та постанов, керуючись законодавством держави-агресора.

Також фігурантка публічно виступала на підтримку політики рф щодо утворення «лнр» та функціонування судової гілки державної влади на території псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури