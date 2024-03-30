У Павлограді жінка вдарила чоловіка ножем у живіт

Як зʼясувалося, в одній із квартир по вулиці Європейська сталася сварка, після якої чоловіка доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Злочин стався в лютому у Центральній частині міста. Між подружжям виник словесний конфлікт, в ході якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка.

Працівники Павлоградського районного відділу поліції затримали зловмисницю і повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції