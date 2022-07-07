У підтримці російського агресора та передачі інформації про ЗСУ викрито харків’янина

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному харків’янину за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, чоловік в інтернеті висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, схвалював дії збройних формувань агресора, зокрема кадирівців.

6 липня в ході санкціонованого обшуку в помешканні чоловіка проведено огляд комп’ютерної техніки, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність. На особистій сторінці зловмисника в забороненій в Україні соціальній мережі знайдено інформацію з координатами розташування особового складу ЗСУ на території Харкова, яку чоловік передавав представниці країни-агресора.

Крім того, Харківською обласною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно цього ж підозрюваного за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 615 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Харківська обласна прокуратура