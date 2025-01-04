У Південний Буг витекло 1800 тонн олії: підраховано можливу суму збитків

Площа забруднення сягає понад 9 тисяч м2.

Минулого тижня у Миколаєві внаслідок атаки російського дрона олія потрапила в річку Південний Буг. За попередніми розрахунками, сума збитків сягає 45 мільярдів гривень, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в Telegram.

За даними міністерства, в акваторію заток Бузького лиману вилилося орієнтовно 1800 тонн соняшникової олії.

Спершу було зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. Водночас 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м. Товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см.

“Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³”, – розповіли у міністерстві.

Працівники ДСНС встановили бонові загородження в місцях забруднення акваторії двох заток Бузького лиману. Це має не допустити подальшого поширення забруднення. Також триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.

Як уточнив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, з акваторії лиману вже вдалось відкачати понад 70 тонн олії.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня внаслідок російського удару пошкоджено резервуар з олією. Вона витекла на прилеглу територію та потрапила в річку Південний Буг. Всі ці дні рятувальники займались відкачуванням олії. // Дзеркало тижня