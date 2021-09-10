У Подільську правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей у жителя Балти

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До поліції звернувся 30-річний чоловік, у якого невідомі вимагали 3 000 доларів США за «допомогу» у поверненні раніше викраденого автомобіля. У разі відмови правопорушники погрожували потерпілому застосуванням сили.

Подільські оперативники встановили, що зловмисники — раніше судимі особи віком від 30 до 45 років, які впливають на кримінальне середовище в районі. При проведенні ретельно спланованої спецоперації, що проходила під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, поліцейські затримали трьох правопорушників та вилучили у них гроші й інші речові докази.

Зараз фігуранти затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їхні дії кваліфіковані як вимагання. За скоєне чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції