У Польщі чоловік задушив дружину-українку

Трагедія сталася 8 січня, в другій половині дня, по вул. Длуга міста Соколув-Підляський.

Про це пише inpoland.net.pl посилаючись на інформацію від окружної прокуратури у Соколув-Підляському та речника сокілівської поліції.

Друзі занепокоїлися, що 34-річна українка Людмила не відповідає на дзвінки. Вони знали про сімейну ситуація і зламали двері. Жінка була мертва.

В ході розслідування поліція встановила, що загиблу задушили. Було затримано її чоловіка. Під час допиту в якості підозрюваного він зізнався у вбивстві. Сказав, що втратив контроль під час сварки.

Підозрюваний — 30-річний Лукаш С., мешканець Соколув-Підляського, родом із села Мокободи, Седлецького повіту. Розбіжності між подружжям виникли раніше. Є інформація, що чоловік споживав наркотики і знущався над дружиною. Вони не жили разом вже кілька місяців і знаходились у процесі розлучення. Підозрюваний прийшов до жінки, коли вона була одна.

Без сім’ї залишилася 3-річна донька. До Польщі жінка приїхала на заробітки.

Лукаш С. заслухав звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 148 пар. 1 КК. У понеділок, 11 січня 2021 року, його доставили до окружного суду у Соколув-Підляському, який вирішив тимчасово заарештувати підозрюваного на три місяці. Зараз чоловікові загрожує довічне ув’язнення. // Діло