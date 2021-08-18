У Польщі затримали інтернет-шахрайку з України

Фінансове шахрайство є дуже поширеним в Інтернеті. Зловмисники грабують людей завдяки тому, що отримують доступ до їхніх банківських карток. Саме на цьому у Польщі спіймали аферистку з України.

35-річну українку підозрюють у крадіжці грошей з чужих рахунків, пише gov.pl. Її справою займається прокуратура міста Граєва (Підляське воєводство).

Жінку звинувачують в активній участі у злочинній групі, яка займалася шахрайством з цілями присвоєння чужих грошей. Українка мала спільників, які допомагали їй отримувати доступи до карток, зокрема PIN-коди. Таким чином аферисти викрали 35 000 злотих (близько 245 000 гривень).

Свою провину жінка визнала лише частково. За скоєне їй загрожує від пів року до 8 років позбавлення волі. // zakordon.24tv.ua