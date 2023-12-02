У Полтавщині чоловік загинув внаслідок вибуху гранати у квартирі

Вибух відбувся ввечері 1 грудня у квартирі багатоповерхового будинку, що на вулиці Решетилівській. Близько 21-ї до відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть мешканця оселі від ушкоджень, отриманих внаслідок вибуху.

Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що загинув 30-річний квартиронаймач. На момент вибуху в помешканні перебувала 40-річна жінка. На щастя, вона не постраждала.

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко повідомив: «За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Для встановлення причини смерті тіло загиблого чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Також вживаються заходи щодо встановлення джерела походження боєприпасу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)