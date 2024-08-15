У Полтавському районі затримали підозрювану в умисному вбивстві співмешканця

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 14 серпня близько 5:30 надійшло повідомлення про вбивство 46-річного мешканця Диканської громади. Чоловік отримав ножове поранення за місцем проживання.

За підозрою у причетності до злочину поліція затримала його 41-річну співмешканку. Попередньо встановлено, що поранення завдано під час їхнього спільного дозвілля. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Начальник сектору поліцейської діяльності № 2 Сергій Ярош повідомив: «Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують їй повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)