У привласненні ₴2 млн. бюджетних коштів викрито посадових осіб структурного підрозділу «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова посадових осіб виробничого підрозділу «Харківська вагонна дільниця» філії «Пасажирська компанія» акціонерного товариства «Укрзалізниця» викрито на привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з 2017 року понад 50 працівників підприємства отримували заробітну плату та соціальні виплати у той час, коли фактично перебували поза межами України. Це відбувалося за сприянням посадових осіб підприємства, які, зловживаючи службовим становищем, вносили недостовірні відомості в офіційні документи. Внаслідок протиправної діяльності державі завдано майже 2 млн грн збитків.

Правоохоронцями проведено обшуки на виробничому підрозділі, під час яких виявлено та вилучено документацію обліку робочого часу, дані щодо нарахування заробітної плати та інші докази протиправної діяльності. Обшуки проводились спільно з представниками Харківського територіального управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

Наразі встановлюється повне коло причетних до вчинення правопорушення осіб та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Харківської обласної прокуратури