У Рівненському районі чоловік гантеллю та ножем убив гостя

Повідомлення про скоєний злочин до поліції надійшло сьогодні, шостого січня, близько 10:20.

Попередньо поліцейські встановили, що 48-річний житель села Великі Межиричі колишнього Корецького району напередодні ввечері навідався у гості до знайомого — 43-річного односельчанина.

Випили чимало, після чого між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар ймовірно гантеллю наніс гостю кілька ударів по голові та спричинив ножове поранення шиї.

Зловмисник наразі спілкується зі слідчими: вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції № 7 (м. Корець) та криміналістична лабораторія поліції області.

Відділ комунікації поліції Рівненської області