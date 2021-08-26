У Рівному 64-річний квартирант зарізав 44-річного хазяїна квартири

Закривавлене тіло 44-річного чоловіка слідчо-оперативна група виявила на сходовій клітці багатоповерхівки на вулиці Князя Романа в обласному центрі. Причетним до скоєного злочину виявився 64-річний квартирант.



Зловмисник сам зателефонував на спецлінію 102 сьогодні, 25 серпня, близько 15:15, що під час застілля знайомий металевим предметом наніс йому удар по голові, а він у відповідь вдарив його ножем.

Поліцейські попередньо з’ясували, що 44-річний рівнянин, власник квартири, розпивав спиртні напої із 64-річним квартирантом, який винаймає у нього окрему кімнату. Зі слів заявника, між ними виник конфлікт, під час якого господар помешкання наніс йому удар по голові металевим предметом, після чого він взяв зі столу ніж та наніс удар у живіт.

Закривавлений потерпілий вийшов із квартири, але знепритомнів на сходовій клітці. Від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство) та затримання 64-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області