У Рівному поліцейські припинили діяльність двох борделів

Слідчі Рівненського РУП за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП, підтримки відділу кримінального аналізу та процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури задокументували факти сутенерства та втягнення осіб у заняття проституцією.

За результатами проведених посилених заходів в умовах воєнного стану, комплексу слідчих дій поліцейські у рамках досудового розслідування за частиною 2 статті 303 КК України встановили, що в різних районах Рівного в орендованих приміщеннях молодими дівчатами надавалися сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду. Рекламували свою діяльність заклади як масажні салони.

Так, 33-річний рівнянин в Інтернеті розміщував оголошення з фотографіями дівчат в нижній білизні та забезпечував розповсюдження по місту рекламних проспектів. Допомагала чоловікові у веденні «бізнесу» 21-річна власниця приватної фірми, жителька обласного центру, яка ще й була адміністратором. Вона підшуковувала дівчат із вразливим соціальним станом, зокрема внутрішньо переміщених осіб, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутку.

Суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 3000 до 16 000 гривень.

Учора, дев’ятого травня, на підставі ухвали суду, оперативники УМП, слідчі Рівненського РУП за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП провели санкціоновані обшуки.

Правоохоронці вилучили банківський термінал і картки, мобільні телефони, грошові кошти, рекламну продукцію, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення у справі. Крім того, у сумці однієї з дівчат виявили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну — за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Під час проведення слідчих дій поліцейські застали також клієнта та чотирьох молодих працівниць віком від 22 до 25 років.

Досудове розслідування триває, в рамках якого встановлюються особи, причетні безпосередньо до незаконної діяльності місць розпусти. Відносно 33-річного рівнянина та 21-річної рівнянки вирішується питання про повідомлення обом про підозру.

Відділ комунікації поліції Рівненської області