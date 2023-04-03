У Рівному судитимуть директорку підприємства, яка привласнила майже ₴1,9 млн. під час ремонту мосту

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки приватного товариства, якій інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, їх легалізації, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та використання завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що жителька Сарненщини, обіймаючи посаду директора приватного підприємства та зловживаючи своїм службовим становищем, у 2019 році, під час ремонту мосту поблизу села Ремчиці, Сарненського району, внесла завідомо неправдиві дані до актів приймання виконаних будівельних робіт.

На підставі цих актів замовник оплатив роботи. Проте виявилося, що частина з них насправді взагалі не проводилася, а інша – проведена у менших обсягах, ніж зазначено в документах. Таким чином підприємиця «заробила» майже 1,9 млн грн, які пізніше легалізувала, провівши кілька фінансових операцій.

Зазначимо, що цієї суми, приміром, вистачило б на придбання шкільного автобуса для перевезення дітей громади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного УСР в Рівненській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури